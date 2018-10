Kritiek Trump op rentebeleid Federal Reserve

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag uitgehaald naar de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken. Volgens Trump is er te veel haast met het verhogen van de rente.

Op een persconferentie in het Witte Huis zei Trump niet gecharmeerd te zijn van het rentebeleid van de Fed. De centrale bank heeft dit jaar de rente al drie keer verhoogd en er wordt op de financiĆ«le markten verwacht dat in december de rente opnieuw zal stijgen. ,,Ik ben het niet eens met wat de Fed doet. Ik denk niet dat we zo snel hoeven te gaan”, aldus Trump. Hij gaf aan zich geen zorgen te maken over de inflatie.

Het is niet de eerste keer dat Trump zijn pijlen richt op de Fed. Kritiek door een Amerikaanse president op de centrale bank is hoogst ongebruikelijk.