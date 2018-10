Nu al fors meer campers verkocht in 2018

Het aantal verkochte campers is dit jaar fors gestegen. In de eerste drie kwartalen van 2018 werden in Nederland 1.862 nieuwe kampeerauto’s verkocht. Dat is niet alleen 14,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook meer dan ooit tevoren in een heel kalenderjaar, blijkt uit cijfers van BOVAG en KCI.

Tot en met september werden in Nederland 7.872 gebruikte campers door de vakhandel aan particulieren verkocht. Dat is een stijging van 40,4 procent ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2017. Het complete park aan campers in Nederland blijft groeien en bedraagt momenteel ongeveer 115.000. Dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.

Het aantal verkochte nieuwe caravans in de periode januari tot en met september dit jaar bedroeg 5.986 en dat is 2,2 procent minder dan een jaar eerder. De verkoop van gebruikte caravans door de vakhandel liep 1,6 procent terug tot 10.093 in de eerste drie kwartalen.