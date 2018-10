‘Rivalen bekijken overname Zynga’

De maker van mobiele spelletjes Zynga, bekend van onder meer FarmVille en CityVille, heeft voorlopige overnamevoorstellen ontvangen van verschillende rivalen. Dat meldt persbureau Bloomberg op gezag van ingewijden met kennis van de zaak. Op de beurs in New York schoot het aandeel tot wel 16 procent omhoog door de berichtgeving.

Er zouden nog geen formele gesprekken plaatsvinden over een overname. De marktwaarde van het in San Francisco gevestigde Zynga ligt op ongeveer 3,7 miljard dollar. Het bedrijf kreeg in 2011 een beursnotering. De onderneming maakt bijvoorbeeld ook woord- en pokerspelletjes voor de smartphone.

In augustus sloot Zynga nog een meerjarige deal met Walt Disney voor een spel rond de filmfranchise Star Wars. Zynga is verwikkeld in een felle concurrentiestrijd met grotere rivalen als Ubisoft, bekend van onder meer Assassin’s Creed, en Activision Blizzard, maker van onder meer Call of Duty en World of Warcraft.