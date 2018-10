Winstwaarschuwing moederbedrijf MediaMarkt

De Duitse elektronicaverkoper Ceconomy heeft de winstverwachting verlaagd. Het bedrijf deed dat vanwege mindere resultaten bij dochters MediaMarkt en Saturn. In september had het bedrijf de winstverwachting ook al naar beneden bijgesteld, toen omdat de resultaten in Duitsland tegenvielen.

Ceconomy rekent nu op een bedrijfsresultaat van zo’n 630 miljoen euro. In september ging het bedrijf nog uit van tussen de 680 miljoen en 710 miljoen euro. De brutowinst ziet Ceconomy nu op 400 miljoen uitkomen, waar die eerder nog op tussen de 460 miljoen en 490 miljoen euro werd ingeschat.

Ceconomy verwacht nog wel dat de omzet dit jaar licht stijgt, met 0,2 procent.