Lager begin beurshandel op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager geopend. Daarmee houdt de mineurstemming van de voorbije dagen op Wall Street aan. De oplopende rentes in de Verenigde Staten blijven de aandelenkoersen onder druk zetten, net als de wereldwijde handelsspanningen en de zorgen over de zwakkere economische groei.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een min van 0,3 procent op 26.353 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,4 procent tot 2868 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 7694 punten.

Bij de bedrijven was verfproducent PPG Industries (plus 2,7 procent) opnieuw een van de aandachttrekkers. De activistische investeerder Nelson Peltz heeft via zijn investeringsvehikel Trian Fund Management een belang genomen in PPG. Een dag eerder verloor het verfbedrijf een tiende van zijn beurswaarde na tegenvallende resultaten.

Ook het financieel in zwaar weer verkerende winkelconcern Sears Holdings wist de schijnwerpers op zich gericht. Het bedrijf zou de nodige adviseurs hebben aangesteld voor bijstand in een mogelijke faillissementsprocedure. Het aandeel Sears kelderde meer dan 35 procent.