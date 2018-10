‘Nederlander Schot wil Audi-baas blijven’

Bram Schot, die in juni op interim-basis aan het roer kwam te staan bij Audi, aast op een permanente aanstelling in die rol bij het Duitse automerk. De Nederlander zei in een interview met Manager Magazin dat hij beschikbaar is voor de functie voor een langere periode. Schot nam de taken over van de gearresteerde Rupert Stadler, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel met de uitstoot van diesels.

BMW-bestuurder Markus Düsmann, die op termijn de overstap maakt naar Audi-moeder Volkswagen, wordt veelal genoemd als de beoogde nieuwe topman van Audi. Düsmann is echter nog tot september volgend jaar aan BMW verbonden. In zijn contract met BMW staat tevens dat hij na zijn vertrek een jaar lang niet voor een concurrent als Volkswagen mag werken.

BMW en Volkswagen zouden momenteel over een eerder vertrek en de voorwaarden daarvan aan het onderhandelen zijn. Volgens Manager Magazin is BMW niet van plan enige concessie te doen.

Vorige week werd nog bekend dat Stadler definitief weg is als topman van Audi. Hij zit al sinds juni in de gevangenis.