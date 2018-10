RWE neemt Clauscentrale opnieuw in gebruik

Energiecentrale Claus C in het Limburgse Maasbracht gaat weer uit de mottenballen. Eigenaar RWE wil de installatie weer in gebruik nemen omdat de vraag op de markt weer aantrekt. Ook zijn er plannen om de centrale aan te sluiten op het Belgische elektriciteitsnet.

De Clauscentrale werd in 2012 nog gepresenteerd als grootste en meest duurzame gasgestookte centrale van Nederland. Maar in 2014 werd de installatie wegens overcapaciteit stilgelegd. Nederland raakte toen overspoeld door goedkope gesubsidieerde stroom van Duitse windparken en zonnedaken.

Het duurt naar verwachting twee jaar voordat de gascentrale weer in gebruik is. ,,Om te beginnen heeft de centrale een onderhoudsbeurt nodig”, zegt Roger Miesen, directeur van het RWE-onderdeel dat de conventionele energieopwekking regelt. ,,Ze heeft nu vier jaar stilgestaan. Er is wel onderhoud gedaan, maar alles moet weer in topconditie worden gebracht.”