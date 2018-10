Takeaway in trek op Damrak

Op het Damrak viel woensdag een handelsupdate van maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com in de smaak bij beleggers. Het algehele beurssentiment in Europa bleef terughoudend door de zorgen over het handelsconflict tussen de VS en China. Een update van de strategie door verzekeraar ASR maakte weinig indruk op beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 535,73 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 765,05 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,5 procent.

Bij de middelgrote fondsen ging Takeaway.com aan kop met een winst van ruim 6 procent. Het bedrijf zag het aantal bestellingen in de belangrijke Duitse markt in het derde kwartaal met 40 procent toenemen. In Nederland steeg het aantal bestellingen met 17 procent. Analisten van JPMorgan spraken van ,,solide” resultaten.

Betaalbedrijf Adyen daalde 2 procent. Topman Pieter van der Does zei in een interview met de Franse krant La Tribune niet van plan branchegenoten over te nemen en te willen groeien op eigen kracht. Air France-KLM zakte 1,7 procent. Volgens de Franse minister van Transport heeft de overheid geen concrete plannen om het belang in de luchtvaartcombinatie te verkopen.

In de AEX ging kabel- en telecomconcern Altice Europe aan kop met een plus van 3,2 procent. Grootste daler was chipmachinemaker ASML met een verlies van 2,3 procent. ASR daalde 0,1 procent. De verzekeraar liet weten de komende jaren zowel zelfstandig als via overnames te willen groeien. Volgens bestuursvoorzitter Jos Baeten kijkt ASR ook naar de Nederlandse branchegenoot Vivat, maar de overname moet ,,wel passen”. De nieuwe strategische doelen die werden afgegeven zijn volgens analisten van KBC Securities ambitieus.

In Parijs zakte LVMH (Louis Vuitton Mo√ęt Hennessy) 5 procent. De omzetgroei van de Franse producent van luxegoederen in het afgelopen kwartaal lag in lijn met de verwachtingen. Beleggers maakten zich echter zorgen over de groei in de belangrijke Chinese markt. Concurrent Kering verloor ook 5 procent.

De euro was 1,1482 dollar waard, tegen 1,1487 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 74,77 dollar. De prijs van een vat Brentolie zakte 0,2 procent tot 84,84 dollar.