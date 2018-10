OPEC tempert verwachting olievraag

De OPEC heeft zijn inschatting van de wereldwijde vraag naar ruwe olie iets verlaagd in verband met de afzwakkende economische groei. Onder meer nieuwe economische gegevens voor Turkije, Brazilië en Argentinië drukken op het vooruitzicht. Dat staat in het maandelijkse rapport van het oliekartel.

De OPEC denkt dat de wereldwijde vraag volgend jaar gemiddeld zal uitkomen op 100,15 miljoen vaten per dag, wat neerkomt op een toename met 1,36 miljoen vaten vergeleken met dit jaar. Dat is is zo’n 50.000 vaten per dag minder dan bij de vorige voorspelling. Nu, in 2018, bedraagt de vraagaanwas volgens de ramingen nog 1,54 miljoen vaten. Dit is 80.000 vaten per dag minder dan de OPEC een maand terug voorzag.

De organisatie kreeg onlangs nog forse kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil dat de OPEC meer olie gaat oppompen om zo de prijzen te drukken. Tot de OPEC behoren landen als Saudi-Arabië, Qatar, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak.