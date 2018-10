Opnieuw staking bij truckbouwer DAF

Medewerkers van truckbouwer DAF in Eindhoven gaan weer staken. Vakbond FNV verwacht dat er zich donderdagavond en vrijdagochtend in totaal ongeveer 1000 werknemers zullen inschrijven. De actie moet zo’n 24 tot 48 uur duren.

In de metaalsector vinden al maandenlang stakingen plaats in talloze bedrijven. De stakers voeren actie voor onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. Ook wil FNV dat er een einde komt aan de doorgeslagen flexibilisering bij de metaalbedrijven.

De cao metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal. Daarbij horen volgens de bond bedrijven als DAF, ASML, Fokker, Siemens, Scania, Thales en Damen Shipyard.