‘Tencent Music stelt beursgang uit’

Muziekstreamingdienst Tencent Music stelt zijn beursgang uit tot zeker volgende maand. Het dochterbedrijf van het Chinese techbedrijf Tencent besloot daartoe vanwege de forse dalingen op aandelenbeurzen van deze maand, meldden bronnen aan de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Volgens de krant zou Tencent Music en de banken die de beursgang begeleiden deze week de uitgifteprijs bepalen. In plaats daarvan werd echter besloten enkele weken te wachten en te kijken of de beurzen weer tot rust komen.

Volgens ingewijden wilde Tencent Music 1 miljard dollar ophalen bij de beursgang in New York. Platenmaatschappijen Sony Music en Warner Music hebben al ingetekend op de stukken voor 200 miljoen dollar.

Tencent Music is de grootste muziekstreamingdienst van China. Moederbedrijf Tencent is een van de grootste technologiebedrijven van het Aziatische land. Ook concurrent Spotify heeft al een belang in de muziekdienst.