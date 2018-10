Weer uitverkoop op Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 2,1 procent lager op 25.052,83 punten. De brede S&P 500 leverde eveneens 2,1 procent in en stond op 2728,37 punten. Beide beursgraadmeters stonden sinds juli niet meer zo laag. Techbeurs Nasdaq daalde 1,3 procent tot 7329,06 punten. Beurzen in Aziƫ en Europa kregen donderdag ook al een tik.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw in het rood gesloten. Beleggers zijn nog altijd nerveus over de oplopende obligatierentes. Ook de vrees dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China de wereldeconomie meer schaadt dan eerder gedacht, drukte het sentiment.

Zakelijk