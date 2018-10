Haven Antwerpen ligt op recordkoers

De haven van Antwerpen blijft het goed doen. Er werden in de eerste negen maanden van dit jaar meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2017 bereikte de belangrijkste Belgische haven een record.

Vorig jaar werden 10,4 miljoen teu, een standaardmaat voor containers, overgeslagen. Na negen maanden dit jaar staat de teller al op 8,3 miljoen teu, 6,8 procent meer dan eind september vorig jaar. De groei van containervervoer van en naar andere Europese landen was het sterkst met 12,4 procent. Die van en naar Aziƫ ging slechts met 2,2 procent omhoog. Dat heeft vooral te maken met een Chinees verbod op de import van oud papier en plastic afval. Daardoor gaan veel containers leeg terug naar dat land.

Ook de hoeveelheid bulkgoederen ging omhoog, net als de aanvoer van staal uit China. In totaal deden 10.901 zeeschepen de Antwerpse haven aan tot en met september.