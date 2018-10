Italië overweegt belang in Alitalia

De Italiaanse regering overweegt een belang te nemen in luchtvaartmaatschappij Alitalia, die vorig jaar onder curatele werd gesteld wegens acute financiële nood. De staat werkt aan een nieuw bedrijf dat de vervoersonderneming van de ondergang moet redden. Het ministerie van Economische Zaken zou daarin een belang van circa 15 procent krijgen, zei vicepremier Luigi Di Maio in een interview met zakenkrant Il Sole 24 Ore.

Behalve het ministerie, zouden ook andere bedrijven waar de staat in zit, willen meewerken aan de doorstart. Zo noemt Di Maio onder meer de nationale spoorwegen en de bank Cassa Depositi e Prestiti als deelnemers aan de nieuwe onderneming. Het bedrijf in oprichting zou aanvankelijk 1,5 miljard tot 2 miljard euro in kas hebben voor de redding van Alitalia.

Rome verschafte eerder al een overbruggingskrediet van 900 miljoen euro voor Alitalia. Een deel van die lening kan volgens de regering worden omgezet in aandelen in het nieuwe bedrijf.