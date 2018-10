Minder mensen dupe van lek Facebook

Het grote datalek bij Facebook, waarbij hackers toegang kregen tot de accounts en persoonlijke informatie van gebruikers, heeft uiteindelijk 30 miljoen mensen gedupeerd. Dat meldde het techbedrijf in een verklaring, na eigen onderzoek. Eerder werd bericht over 50 miljoen getroffenen.

Volgens Facebook, dat samenwerkt met de FBI om de hackers op te sporen, was het lek het gevolg van drie fouten in de software. Die zorgden er voor dat de criminelen toegang konden krijgen tot opgeslagen wachtwoorden. Daarmee konden zij accounts van gebruikers overnemen.

Bij circa 15 miljoen gedupeerde gebruikers werden namen en contactgegevens buitgemaakt. Bij nog eens 14 miljoen Facebookers ging het ook om meer details in de profielen. Bij 1 miljoen accounts werd wel ingebroken maar hadden de hackers geen toegang tot gegevens.

Facebook kwam eind september met het nieuws naar buiten dat er een lek was gevonden in zijn sociale netwerk. De hack vond volgens Facebook niet plaats op andere applicaties als Messenger, Instagram of WhatsApp.