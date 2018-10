Nikkei sluit negatieve week hoger af

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht hoger gesloten. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten herstel zien na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen. De stemming werd gesteund door een sterker dan verwachte toename van de Chinese export in september.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,5 procent hoger op 22.694,66 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week zo’n 4,6 procent. De recent sterk gestegen verzekeringsbedrijven werden van de hand gedaan. Dai-ichi Life Holdings verloor 2,7 procent en Sompo Holdings daalde 3,6 procent. Lawson ging 6,2 procent onderuit. De Japanse winkelketen zag de operationele winst in de periode van maart tot en met augustus met 11,5 procent dalen.

De beurs in Shanghai, die een dag eerder nog ruim 5 procent verloor, noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en in Hongkong dikte de Hang Seng-index 1,6 procent aan. Op macro-economisch vlak bleek dat het Chinese handelsoverschot met de VS in september tot een recordniveau is gestegen.

De All Ordinaries in Sydney steeg 0,2 procent en in Seoul won de Kospi 1,4 procent, onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix (plus 5,1 procent).