Voorzitter Maurice Limmen weg bij vakbond CNV

Maurice Limmen vertrekt per 1 december als hoogste baas van vakbond CNV. Hij wordt voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Zijn taken bij CNV worden waargenomen door vicevoorzitter Arend van Wijngaarden, tot er een definitieve opvolger gevonden is.

Limmen werkte sinds 2000 voor CNV en kwam in januari 2014 aan het hoofd te staan van de vakbond. Van 2002 tot 2010 was hij tevens lid van de gemeenteraad van Amsterdam, waar hij in 2005 fractievoorzitter werd van het CDA. In 2009 leidde Limmen daarnaast de enquĂȘtecommissie naar de aanleg van de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro.

Over zijn nieuwe benoeming zegt Limmen: ,,Ik zie er enorm naar uit in mijn nieuwe rol een bijdrage te kunnen leveren aan het opleiden van de leraren, verpleegkundigen, IT-ers en andere professionals van morgen. Daarnaast wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs.”