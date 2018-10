Wall Street met winsten het weekend in

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten gesloten. Beleggers richtten hun blik onder meer op de aftrap van een nieuw cijferseizoen. Verschillende grote banken gaven voorbeurs inzage in de kwartaalresultaten. Verder zaten techbedrijven duidelijk in de lift.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1,2 procent op 25.339,99 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent tot 2767,13 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,3 procent tot 7496,90 punten.

Grote banken als JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo wisten in het derde kwartaal fors meer winsten in de boeken te zetten. De banken profiteerden onder meer van de stijgende rente door de Federal Reserve. JPMorgan verloor desalniettemin 1,1 procent aan beurswaarde. Citi en Wells Fargo kregen er tot 2,1 procent bij.

Grote techbedrijven als Apple, Microsoft en Amazon stegen tot 4 procent. Daarmee toonden de fondsen iets van herstel na de recente stevige dalingen. Aanbieder van internettelevisie Netflix won bijna 6 procent geholpen ook door een positief analistenrapport.

Sigarettenmakers BAT en Altria verloren tot 2,4 procent na een bericht van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Die bevestigde andermaal dat het nicotinegehalte in sigaretten zodanig verminderd moet worden dat ze niet langer verslavend zijn. Branchegenoot Philip Morris wist een eerder verlies goed te maken. Het aandeel sloot vlak.

Sears won 19 procent. De financieel in zwaar weer verkerende winkelketen lijkt circa 150 winkels te willen sluiten als onderdeel van het reddingsplan onder faillissementsbescherming. Het bedrijf zou in afgeslankte vorm verder willen. Zeker driehonderd winkels zouden hun deuren wel open kunnen houden.

Anaplan won bij zijn beursdebuut ruim 42 procent aan beurswaarde, geholpen ook door de bredere koerswinsten van techbedrijven. Het concern dat onder meer clouddiensten levert, werd voor een bedrag van 17 dollar per aandeel naar de beurs gebracht. Bij het slot was een aandeel ruim 24 dollar waard.

De euro was 1,1557 dollar waard, tegen 1,1562 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 71,56 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 80,59 dollar per vat.