‘Winkels Sears dicht als onderdeel redding’

De financieel in zwaar weer verkerende winkelketen Sears lijkt circa 150 winkels te sluiten als onderdeel van het reddingsplan onder faillissementsbescherming. Dat meldden bronnen rond het Amerikaanse bedrijf. Zeker driehonderd winkels zouden hun deuren wel open kunnen houden.

Voor circa 250 winkels is de toekomst naar verluidt nog ongewis. Bij de grofweg zevenhonderd winkels van Sears werken momenteel zo’n 90.000 werknemers. De keten behoort sinds de jaren zestig tot een van de grootste warenhuisketens in de VS.

De afgelopen jaren leed het 125-jarige bedrijf verlies op verlies en sloten al honderden vestigingen de deuren. De huidige topman Edward Lampert leende veel van zijn eigen geld uit aan Sears om de keten overeind te houden. Hij wil nu eerst grondig reorganiseren om Sears winstgevend te maken. Daarbij zouden winkels moeten worden verkocht.