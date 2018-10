Cijferperiode maakt leven beleggers drukker

Beleggers krijgen het komende week weer een stuk drukker. Een groot aantal bedrijven presenteert de resultaten over het derde kwartaal en dat moet allemaal worden verwerkt op de beurs. Daarnaast blijven kwesties als rentevrees, de budgetproblematiek in Italië en de handelsspanningen het sentiment beïnvloeden. Ook is er nog een belangrijke top over de brexit.

Aan het Damrak komen grote bedrijven als ASML, AkzoNobel en Unilever met cijfers. Ook interessant wordt het kwartaalbericht van TomTom op dinsdag. De navigatiedienstverlener kwam nog niet zo lang geleden flink onder druk te staan op de beurs door zorgen over stappen van Google op de automarkt.

Andere bekende Europese ondernemingen die op het programma staan zijn de Franse yoghurtmaker Danone en voedingsmiddelengigant Nestlé uit Zwitserland. Ook de Duitse softwarefabrikant SAP en Zwitserse farmaceut Novartis komen met een update over hun prestaties.

In de Verenigde Staten gaven grote banken als JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo afgelopen week al een kijkje in de boeken. Daar komt de cijferperiode doorgaans wat eerder op stoom. Op Wall Street is het in de nieuwe beursweek de beurt aan onder meer Goldman Sachs, Netflix, verfreus PPG, uitzender Manpower en maker van huishoudelijke producten Procter & Gamble.

Het sentiment zal mede worden bepaald door nieuwe gegevens over de Amerikaanse winkelverkopen, de Chinese inflatie en het beleggersvertrouwen in Duitsland. Op woensdag en donderdag zal de Britse premier Theresa May proberen om een deal te sluiten met Brussel over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de Europese Unie in maart volgend jaar. De tijd begint inmiddels te dringen. Als de top op niets uitloopt zal er volgende maand waarschijnlijk nog een soort crisistop moeten plaatsvinden, klinkt het in de wandelgangen.

De aandelenmarkten maakte afgelopen week een soort correctie door. Beleggers dumpten wereldwijd hun aandelen door de stijgende Amerikaanse obligatierentes en de vrees dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China de economische groei zal remmen. De onrust leidde er zelfs toe dat autoleasbedrijf LeasePlan zijn plannen voor een beursgang in Amsterdam introk. Op Wall Street was vrijdag wel weer sprake van enig herstel.