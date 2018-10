Google plus

Google plus

Bij de grofweg zevenhonderd winkels van Sears werken momenteel zo’n 90.000 werknemers. Voor hen wacht een onzekere toekomst. De keten behoort sinds de jaren zestig tot een van de grootste warenhuisketens in de VS.

Uit documenten die bij de rechtbank zijn ingediend blijk dat Sears overduidelijk meer schulden heeft uitstaan dan dat het aan activa bezit. Onder de aangevraagde Chapter 11-regeling krijgen bedrijven een soort uitstel van betaling. Dit geeft hen onder meer de mogelijkheid grondig in de schuldenlast in te grijpen, zonder verplichte sluiting van het bedrijf. Het wordt als laatste toevlucht gezien om acute financiële problemen op te lossen.

De Amerikaanse winkelketen Sears heeft bij een rechtbank in de staat New York een regeling voor faillissementsbescherming aangevraagd. Het bedrijf kampt al langere tijd met financiële problemen. De afgelopen jaren leed het 125-jarige concern verlies op verlies en sloten honderden vestigingen de deuren.

article

1237621

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse winkelketen Sears heeft bij een rechtbank in de staat New York een regeling voor faillissementsbescherming aangevraagd. Het bedrijf kampt al langere tijd met financiële problemen. De afgelopen jaren leed het 125-jarige concern verlies op verlies en sloten honderden vestigingen de deuren.

https://nieuws.nl/economie/20181015/sears-vraagt-faillissementsbescherming-aan/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/10/15092951/sears-vraagt-faillissementsbescherming-aan.jpg

Zakelijk