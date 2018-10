Trump voorziet meer heffingen voor China

De Amerikaanse president Donald Trump ziet verdere importheffingen op Chinese producten als een mogelijkheid. Trump liet in een interview in het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes weten dat hij wil dat China een ,,eerlijke deal” met de Verenigde Staten overeenkomt. ,,Ik wil dat ze hun markt opengooien zoals onze markt open is.”

Trump heeft in drie rondes tarieven opgelegd op in totaal 250 miljard dollar aan Chinese goederen. Al eerder dreigde hij dat hij vrijwel alle goederen die door China naar de VS worden geƫxporteerd met een importheffing te willen belasten. Dat zou neerkomen heffingen op ongeveer 505 miljard dollar aan goederen.

Verder claimde Trump ook dat China Amerikaanse verkiezingen probeert te beĆÆnvloeden. Voor die claim voerde hij echter geen bewijs aan.