Braziliaanse boete voor Unilever

Unilever heeft in Brazilië een boete gekregen vanwege maatregelen om de concurrentie dwars te zitten. De levensmiddelen- en verzorgingsproductenmaker gaf winkels korting als ze exclusief ijsjes van Unilever zouden verkopen. De Braziliaanse mededingingsautoriteit gaf het Brits-Nederlandse bedrijf daarom een boete van 29,4 miljoen real, omgerekend ongeveer 6,8 miljoen euro.

Unilever beging de overtredingen in winkels in Rio de Janeiro en Sao Paulo. Concurrent Nestlé was ook aangeklaagd voor vergelijkbare vergrijpen, maar werd vrijgesproken. Het Zwitserse concern heeft namelijk geen dominante marktpositie.