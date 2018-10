Italiaanse zorgen drukken bloemenexport

Nederlandse bloemenhandelaren hebben in de eerste negen maanden van dit jaar minder bloemen en planten geëxporteerd. Vooral in Italië liep de afzet terug. In dat land is het consumentenvertrouwen door politieke onzekerheid lager waardoor er minder mensen een bloemetje kopen.

De totale exportwaarde van bloemen en planten tot en met september bedroeg volgens brancheorganisatie VGB 4,6 miljard euro, 0,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de tien grootste buitenlandse afzetmarkten voor Nederlandse bloemenhandelaren was er een krimp van 2 procent. Van die landen daalde de uitvoer naar Italië het hardst, met 6 procent tot 214 miljoen euro.

Naast het feit dat Italiaanse consumenten minder besteden, is het voor handelaren in het land ook moeilijker hun nering te financieren door complexere regels voor banken. Daarnaast speelde, evenals in andere Europese landen, het warme weer de bloemenhandel parten.

Ondanks de krimp van de eerste drie kwartalen blijft directeur Matthijs Mesken van de VGB optimistisch. Volgens hem blijft een jaaromzet uit export van 6 miljard euro in zicht, het recordniveau dat vorig jaar werd gehaald.