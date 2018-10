TomTom klimt op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. De stemming bleef terughoudend door de brexit-onderhandelingen en de geopolitieke spanningen rond Saudi-Arabië. Op het Damrak stond navigatiebedrijf TomTom in de schijnwerpers na een verhoging van de verwachtingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 517,95 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 727,90 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt bleef ongewijzigd. Parijs en Londen daalden tot 0,2 procent.

TomTom klom bijna 2 procent bij de middelgrote fondsen. De navigatiedienstverlener is positiever gestemd over de financiële prestaties dit jaar. Het bedrijf verhoogde bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers zowel de winst- als de omzetverwachting. Volgens topman Harold Goddijn helpen recent afgesloten overeenkomsten met automakers als Peugeot-moeder PSA en BMW het bedrijf vooruit.