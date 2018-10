Emissietests drukken Europese autoverkopen

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is vorige maand sterk afgenomen. De daling komt volgens de Europese branchevereniging ACEA door de invoering van strengere emissietests voor auto’s. Die werden op 1 september verplicht voor alle auto’s, waardoor er in augustus juist een piek in autoverkopen was.

In totaal zijn er in september iets minder dan 1,1 miljoen auto’s op kenteken gezet binnen de EU. Dat is ruim 23 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De autoverkopen daalden in vrijwel alle lidstaten, alleen in KroatiĆ« en Bulgarije werden er meer wagens aan de man gebracht.

In augustus was er nog sprake van een stijging van meer dan 31 procent, eveneens het gevolg van de invoering van de nieuwe testmethode. Zo wilden veel dealers nog een voorraad auto’s registreren onder het oude regime. Daarnaast deden sommige fabrikanten auto’s die de test niet hadden gehaald in de uitverkoop.

Over de eerste negen maanden van dit jaar is er overigens sprake van hogere verkoopcijfers. In die periode werden er in de EU ruim 11,9 miljoen auto’s op kenteken gezet. Dat is 2,5 procent meer dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar.