Nederland valt buiten top-5 concurrentielijst

Nederland staat niet meer in het rijtje van de vijf meest concurrerende economieën van de wereld. Op de zogenoemde Global Competitiveness Index van het World Economic Forum (WEF) neemt Nederland een zesde plaats in, waar dat vorig jaar nog plek vier was.

De meest concurrerende economie van de wereld is die van de Verenigde Staten. Daarna volgen Singapore, Duitsland, Zwitserland en Japan. Vorig jaar hield Nederland Duitsland nog achter zich en was toen voor het tweede jaar de beste economie van de Europese Unie. Voor de ranglijst van dit jaar is een nieuwe rekenmethode gebruikt.