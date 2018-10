Wall Street omlaag na Fed-notulen

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met kleine verliezen gesloten, na de stevige koerswinsten van een dag eerder. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer de resultaten van techconcern IBM, die erg tegenvielen. Ook reageerde de markt op de notulen van de meeste recente beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.706,68 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2809,21 punten en techbeurs Nasdaq verloor ook heel licht, tot 7642,70 punten.

Volgens de notulen van de laatste Fed-vergadering blijken de beleidsmakers van de centrale bank best ver te willen gaan met het opvoeren van de rente. Donald Trump heeft zich al herhaaldelijk kritisch uitgelaten over het monetaire beleid in de Verenigde Staten. De president vindt dat de economie en werkgelegenheid meer gebaat is bij een lagere rente. Maar de Fed lijkt zich dus weinig van die opmerkingen aan te trekken.

IBM leverde een kleine 8 procent aan beurswaarde in. Het concern zag zijn omzet dalen en stelde vooral teleur op het vlak van clouddiensten, een belangrijke groeimarkt. De koers van Netflix schoot juist ruim 5 procent omhoog. Het videostreamingbedrijf presenteerde onder meer beter dan verwachte resultaten en liet een sterke aanwas van abonnees zien.

United Continental was verder in trek, met een winst van bijna 6 procent. Het luchtvaartconcern verhoogde voor de derde keer dit jaar zijn winstverwachting, ondanks gestegen brandstofprijzen. Doe-het-zelfketen Home Depot ging daarnaast dik 4 procent onderuit na tegenvallende cijfers over de woningmarkt.

Tesla stond ook in de schijnwerpers, door een bericht dat topman Elon Musk voor 20 miljoen dollar aandelen heeft ingekocht. Desondanks leverde de maker van elektrische auto’s bijna 2 procent aan beurswaarde in.

De euro was 1,1505 dollar waard, tegen 1,1539 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte na nieuwe cijfers over de olievoorraden in de VS 2,6 procent minder op 70,04 dollar. De prijs van Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 80,27 dollar per vat.