Apple-event eind oktober in Brooklyn

Het evenement dat in Brooklyn wordt gehouden, zal naar verwachting ook iets ingetogener zijn dan normaal. Vorige maand lanceerde het bedrijf nog de nieuwste iPhones tijdens een evenement op het hoofdkantoor in Cupertino.

Techreus Apple houdt op 30 oktober in New York een event. Tijdens de bijeenkomst, de derde dit jaar, zal Apple naar verwachting de nieuwste tablets en MacBooks onthullen. Deze apparaten zijn voor het concern doorgaans iets minder belangrijk. Het meeste geld verdient Apple met de immens populaire iPhones en de Apple Watch.

