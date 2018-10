Fondsen wachten op doorbraak pensioenoverleg

De grote Nederlandse pensioenfondsen dringen erop aan dat er snel een pensioenakkoord komt. Vanwege hun penibele financiële positie kunnen ze de pensioenen maar niet verhogen, en is de kans op kortingen zelfs nog niet helemaal uit de lucht. ,,Ik kan dat niet meer uitleggen aan onze deelnemers”, zegt voorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP.

De sector ergert zich eraan dat de pensioenen totaal uit de pas lopen met het verbeterende economisch klimaat. De economie trekt aan en de lonen in Nederland stijgen, maar veel gepensioneerden merken hier helemaal niets van.

Directeur Peter Borgdorff van PFZW stelt dat hij ,,met smart” wacht op een goed pensioenakkoord. Wortmann-Kool van ABP spreekt van een ,,zeer fikse aansporing” voor kabinet en sociale partners om snel met een nieuw pensioenstelsel op de proppen te komen.

In Den Haag bakkeleien de vakbonden en werkgevers binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) nu al jaren over hoe de nodige hervormingen er precies uit moeten zien. Telkens doemen nieuwe struikelblokken op. In september leek een pensioenakkoord nabij, maar de laatste tijd klinken er weer sombere geluiden over moeizame onderhandelingen.

De financiële positie van de fondsen gaat intussen wel vooruit, maar het herstel verloopt heel traag. Bij ABP kwam de beleidsdekkingsgraad, een graadmeter die belangrijk is voor verhoging en verlaging van het pensioen, in het derde kwartaal met 104,7 procent voor het eerst sinds eind 2014 boven het minimaal vereiste niveau.

Geholpen door rendement op beleggingen toonde ook PFZW verbetering, maar het zorgfonds is er nog niet met een beleidsdekkingsgraad van 101,5 procent. Metaalfondsen PME en PMT zitten inmiddels op scores van 101,8 en 102,5 procent. Voor die laatste twee begint de tijd wel te dringen, want zij moeten hun zaakjes eind volgend jaar al op orde hebben. PFZW heeft een jaartje langer. Lukt het niet, dan zal er nog gesneden moeten worden in de pensioenen.

Van de grote fondsen staat alleen BpfBOUW er al een tijdje goed voor. Hier zit de graadmeter nu op bijna 119 procent. Bij het fonds voor de bouwsector werd begin dit jaar ook al een bescheiden pensioenverhoging doorgevoerd.