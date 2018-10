Nestlé voert omzet op dankzij koffie en crème

Levensmiddelenconcern Nestlé heeft de omzet in de eerste negen maanden van dit jaar zien groeien. De afdeling waar onder meer Nespresso en huidproducten onder vallen was goed voor het leeuwendeel van de omzetstijging. Het bedrijf ziet verder de zaken in Noord-Amerika weer wat beter gaan. Ook neemt de verkoop van babyvoeding in alle markten toe.

De omzet in de eerste negen maanden bedroeg 66,4 miljard Zwitserse frank, ruim 58 miljard euro, tegen 65,1 miljard frank in dezelfde periode vorig jaar. Die stijging is vooral te danken aan de divisie overige producten waar Nestlé zijn koffietak Nespresso onder schaart, maar ook de afdelingen Health Science en Skin Health. Voor die laatste tak bekijkt het Zwitserse concern de strategische opties.

Nestlé bevestigde de verwachtingen voor heel het jaar met een autonome groei van 3 procent. De verbetering van de onderliggende operationele winstmarge benadert al het doel voor 2020 en de onderliggende winst per aandeel gaat omhoog.

Verder maakte Nestlé het vertrek bekend van Wan Ling Martello, het hoofd van de regio Azië-Oceanië-Afrika. De Amerikaanse, die eerder onder meer financieel directeur was bij Nestlé, is toe aan iets nieuws. Ze werd direct in verband gebracht met Unilever waar ze topman Paul Polman zou kunnen opvolgen.