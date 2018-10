Rente en export drukken Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is donderdag lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na het herstel in de afgelopen twee handelsdagen. De stemming werd gedrukt door de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve, waaruit bleek dat de centrale bank de rente verder gaat verhogen. Ook een onverwachte daling van de Japanse export zorgde voor koersdruk.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,8 procent in de min op 22.658,16 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in september met 1,2 procent op jaarbasis is gedaald. Het was de eerste afname sinds november 2016. Vooral de Japanse machinemakers die veel producten verkopen in het buitenland stonden daardoor onder druk. Robotmaker Fanuc zakte 4,1 procent en Yaskawa Electric verloor bijna 8 procent.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens overwegend omlaag. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,8 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent. Het Amerikaanse ministerie van Financiƫn liet weten geen bewijs te hebben gevonden voor valutamanipulatie door China. Het land blijft wel op het verdachtenlijstje staan. In Seoul zakte de Kospi 0,9 procent. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water met een nipte winst van 0,1 procent.