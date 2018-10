Rutte brengt begrotingszorgen over aan Conte

Premier Mark Rutte heeft op de EU-top in Brussel de zorgen van Nederland over de Italiaanse begrotingsplannen overgebracht aan de premier van Italië. Het was een ,,goede’’ ontmoeting met Giuseppe Conte, aldus Rutte op Twitter.

De premier zei volle steun te geven aan de Europese Commissie, die zich al kritisch heeft uitgelaten over de Italiaans conceptbegroting voor 2019. Die zorgt voor een tekort van 2,4 procent. Het lijkt er volgens Brussel op dat dat afwijkt van de Europese begrotingsregels. Een definitief oordeel volgt in november.

Conte had donderdag bij aankomst al gezegd kritiek op de ,,mooie begroting’’ te verwachten. Zijn regering richt zich op groei, aldus de premier, die zei de plannen te gaan uitleggen aan zijn Europese ambtgenoten. Conte zei eerder vertrouwen te hebben in een ,,constructieve dialoog”.