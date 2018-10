Unilever heeft last van wisselkoersen

Unilever heeft in het derde kwartaal minder omzet behaald dan een jaar eerder. De voedingsmiddelen- en wasmiddelenreus groeide in al zijn divisies, maar had wel last van negatieve wisselkoerseffecten.

De opbrengsten zakten met 4,8 procent tot 12,5 miljard euro. De activiteiten in Argentinië zijn daarbij buiten beschouwing gelaten, omdat de Argentijnse peso dit jaar zo hard onderuit ging dat ze anders een vertroebeld beeld op de prestaties zouden geven. De onderliggende omzetgroei, waarbij onder meer wisselkoerseffecten worden genegeerd, was 3,8 procent. Dat kwam doordat er meer werd verkocht en tegen hogere prijzen.

Het bedrijf bevestigde zijn doelstelling van 3 procent tot 5 procent onderliggende groei van de opbrengsten voor het hele jaar. Ook de operationele marges en kasstroom verbeteren dit jaar, zo is de verwachting.