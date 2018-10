Zaak tegen Ierland om Apple-geld ingetrokken

De Europese Commissie trekt haar zaak bij het Europese Hof van Justitie tegen Ierland terug. Die ging over het nalaten van het innen van achterstallige belasting van techgigant Apple. Dat heeft het dagelijks bestuur van de EU besloten, omdat Apple het hele bedrag heeft betaald. Het Amerikaanse technologiebedrijf heeft uiteindelijk 14,3 miljard aan belasting plus rente betaald.

De commissie bepaalde in augustus 2016 dat een belastingconstructie van de techreus in Ierland neerkwam op illegale staatssteun en sommeerde Dublin het geld alsnog te innen voor 3 januari 2017. Dat weigerden de Ieren. Ze stapten naar het EU-hof om het commissiebesluit aan te vechten. Dit tot woede van EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging), die sprak van nalatigheid. In oktober 2017 ging ook de commissie naar het Hof.

Volgens een mededeling van de commissie is de vordering van het hele bedrag door de Ierse regering op 6 september voltooid.