Zakenman Marcel Boekhoorn koopt HEMA

Zakenman Marcel Boekhoorn neemt HEMA over. Zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments koopt de warenhuisketen van Lion Capital, dat al langer op zoek was naar een koper. Een overnamebedrag werd in een inmiddels verwijderde verklaring op zijn website niet bekendgemaakt.

HEMA laat weten dat het zich onder de vleugels van de nieuwe eigenaar de komende jaren volledig kan richten op investeren in de thuismarkt, online groei, internationale expansie en het verbeteren van de winstgevendheid. Ook zijn met franchisenemers van HEMA nieuwe afspraken gemaakt.

In juni haakte de Belgische investeerder Core Equity Holdings nog af bij een overname van HEMA voor 1 miljard euro. Naar verluidt was de regeling van HEMA met zijn franchisenemers rond webhandel de reden voor het stuklopen van de deal. HEMA lag al geruime tijd met de ondernemers achter franchisezaken in de clinch omdat zij meer wilden profiteren van online verkopen. Met het nieuwe akkoord zijn alle rechtszaken van de baan.

Prioriteit voor HEMA is nu om het concern ,,verder financieel gezond” te maken. HEMA kampt al tijden met magere resultaten. De afgelopen twee kwartalen werd verlies geleden en in de zomer werd zelfs een zeldzame omzetdaling genoteerd, al kwam dat volgens het bedrijf door de zomerhitte.

De afgelopen jaren werd flink ingezet op modernisering van de winkels en uitbreiding in het buitenland en het vergroten van de webverkopen. Met Ramphastos wil HEMA zijn schuldpositie significant verlagen en de investeringen fors verhogen.