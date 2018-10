ASML gaat naar België met medische ontdekking

ASML gaat naar België met zijn methode om efficiënt medische isotopen te produceren zonder dat dit veel kernafval oplevert. De Veldhovense chipmachinemaker heeft daar een samenwerking gesloten met het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE). Op het terrein van het instituut wordt een fabriek gebouwd waar naar verwachting in 2023 kan worden begonnen met een proefproductie.

Het gaat om een ontdekking die ASML een paar jaar terug ,,per ongeluk” deed. Onderzoekers van het bedrijf kwamen er in hun zoektocht naar een toekomstige lichtbron voor machines achter dat een bepaalde elektronenbundel mogelijk ook kan worden gebruikt om het isotoop molybdeen-99 te maken. Die radioactieve stof wordt in ziekenhuizen gebruikt bij de diagnose van ernstige ziektes, zoals kanker, via scans.

In de medische wereld werd enthousiast gereageerd en de vinding kreeg van de Nederlandse overheid zelfs de status van Nationaal Icoon.