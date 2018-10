Eén op acht stapt over van energieleverancier

Vorig jaar stapte ruim 12 procent van de Nederlandse huishoudens over naar een andere energieleverancier. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten.

Dat betekent dat die huishoudens dus hun aardgas en elektriciteit aan het einde van het jaar van een andere leverancier betrokken dan het jaar daarvoor. Volgens het CBS zijn regionaal grote verschillen te zien. In het noorden en oosten van het land is het percentage overstappers het hoogst. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten als Staphorst en Tubbergen in Overijssel, Nuenen en Best in Noord-Brabant, Bunschoten in Utrecht en Scherpenzeel in Gelderland.

In het zuidwesten en in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is het percentage overstappers juist relatief laag. De laagste percentages zijn te vinden in Zeeland, in gemeenten als Sluis, Hulst en Veere.