Europese beurzen overwegend omlaag

De meeste Europese beurzen deden vrijdag een stap terug. De handel stond in het teken van de Italiaanse begrotingsplannen, het internationale handelsconflict en de bedrijfsresultaten. Op het Damrak werd Wessanen lager gezet na tegenvallende kwartaalcijfers. Kiadis Pharma ging in de uitverkoop na de uitgifte van nieuwe aandelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 523,68 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 740,84 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,8 procent. Londen won 0,1 procent. De hoofdindex in Milaan leverde 1,5 procent in.

Bij de kleinere bedrijven raakte Wessanen 2,1 procent kwijt. De natuurvoedingsproducent presteerde afgelopen kwartaal opnieuw slechter dan verwacht met zijn eigen merken en stelde zijn verwachtingen wederom bij. Kiadis Pharma kelderde ruim 12 procent. Het biotechnologiebedrijf haalde ruim 31 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen bij institutionele beleggers.

Grootste stijger in de AEX was levensmiddelenconcern Unilever met een winst van 1,7 procent na een adviesverhoging door Bryan Garnier. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van 3,6 procent.

In de MidKap leverde luchtvaartcombinatie Air France-KLM de winst van een dag eerder weer in en zakte 5,7 procent. Vastgoedfonds Wereldhave, die de huurinkomsten in de eerste negen maanden zag dalen, verloor 1,2 procent. Beursintermediair Flow Traders was de sterkste stijger met een plus van 2,7 procent.

Het Duitse softwarebedrijf Software AG won 0,9 procent in Frankfurt dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. In Parijs zakte bandenmaker Michelin 7,6 procent na een waarschuwing voor tegenvallende verkopen in de tweede jaarhelft. Het Franse telecom- en bouwbedrijf Bouygues kelderde 9,6 procent na een winstalarm. In Stockholm daalde de Zweedse truckmaker Volvo ruim 3 procent na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,1443 dollar waard, tegen 1,1505 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 69,03 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs en kostte 80,05 dollar per vat.