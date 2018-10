‘Tesla bouwt bijna 1000 auto’s per dag’

Automaker Tesla bouwt nu bijna 1000 auto’s per dag. Dat meldde autonieuwssite Electrek op basis van een ingewijde met kennis van de zaak.

Volgens de bron ging het vorige week om 6800 auto’s, waarvan 4800 Model 3’s. Voor dit kwartaal staat de teller nu op ruim 18.300 voertuigen, waarvan circa 12.200 wagens van de Model S. Onlangs kwam Tesla met productiecijfers over het derde kwartaal. Volgens het bedrijf rolden er in totaal 80.142 voertuigen van de band, een stijging van 50 procent ten opzichte van het eerdere record dat in het tweede kwartaal werd gehaald.