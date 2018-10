Weer winstalarm bij Mercedes-moeder Daimler

Het Duitse autoconcern Daimler is met een nieuwe winstwaarschuwing gekomen. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz rekent op extra kosten in verband met de afwikkeling van het dieselschandaal in de autobranche. Ook vallen de verkopen van busjes tegen door vertraging bij de levering van voertuigen en er speelt nog een kwestie rond koelvloeistof.

Het concern verwacht nu een brutowinst (ebit) die ,,significant” onder het niveau van vorig jaar ligt. Eerder was de prognose nog ietsje lager dan in 2017. Ook voor de personenautodivisie van Mercedes-Benz en de busjestak zijn de ramingen pessimistischer geworden.

Op de beurs in Frankfurt werd geschrokken gereageerd. De koers ging tussentijds zo’n 7 procent omlaag. In juni had Daimler ook al een winstalarm gegeven. Dat had toen onder meer te maken met de Chinese importtarieven op Amerikaanse auto’s.

Daimler kwam ook met voorlopige cijfers over het derde kwartaal. Volgens het bedrijf uit Stuttgart waren de prestaties beduidend zwakker dan door de markt was voorspeld. De brutowinst zakte in de afgelopen periode naar bijna 2,5 miljard euro, van 3,4 miljard euro een jaar eerder. Bij de truckdivisie deed Daimler overigens wel goede zaken.

Vorige maand werd nog bekend dat Daimler-topman Dieter Zetsche volgend jaar vervroegd gaat aftreden. Zetsche wordt in mei opgevolgd door de Zweed Ola Källenius, die nu nog hoofd ontwikkeling is. Källenius wordt de eerste niet-Duitser die aan het hoofd komt te staan van het autoconcern.

De Duitse branchegenoot BMW kwam in september ook al met een winstalarm, vanwege prijsdruk en de handelsspanningen in de wereld. Ook de kosten voor nieuwe uitstootnormen wegen op de winstgevendheid, aldus BMW.