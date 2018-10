Lijst afzeggers Saudische conferentie groeit

De lijst met afzeggers voor de investeerdersconferentie later deze maand in Saudi-Arabië groeit. Zondag zei topman Kanetsugu Mike van de Japanse bank Mitsubishi UFJ Financial Group dat hij niet aanwezig zal zijn. In plaats daarvan zal zijn rechterhand Eiichi Yoshikawa aanwezig zijn.

Een exacte reden voor de afwezigheid van Mike werd niet gegeven. Maar vermoedelijk heeft zijn annulering te maken met de verdwijning van de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi uit het Saudische consulaat in Istanbul. Sinds die kwestie aan het licht kwam regende het afzeggingen.

Onder meer collega-bankbestuurders van Mike van HSBC en JPMorgan Chase zegden de reis af. Ook de topbestuurders van bedrijven als BlackRock, Blackstone, Ford en Viacom zullen zich niet laten zien. Christine Lagarde, baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), stelde eerder ook al haar geplande trip naar het Midden-Oosten uit, waardoor ze ook niet aanwezig zal zijn bij de conferentie.