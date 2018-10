Brussel wil ‘geen crisis met Italië’

De Europese Commissie vergadert dinsdag over de omstreden Italiaanse ontwerpbegroting maar heeft nog niet bepaald of zij de Italiaanse regering zal vragen een nieuw concept in te dienen. Het zou voor het eerst zijn als Brussel de ontwerpbegroting van een lidstaat verwerpt.

,,Dat is het maximale wat we kunnen doen, en daar zal de commissie over discussiëren”, aldus EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken). ,,De commissie wil geen crisis tussen Brussel en Rome. Mijn houding is die van een constructieve dialoog”, zei hij op de Franse radio.

De Italianen hadden tot 12.00 uur de tijd gekregen om opheldering te geven over de vorige week in Brussel ingediende conceptbegroting over 2019. Het antwoord is volgens een commissiewoordvoerder binnen en de volgende stappen worden dinsdag besproken.

De Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio zei maandag dat de regering bereid is te praten over de cijfers.