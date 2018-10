‘Eerste tunnel Boring Company dit jaar open’

De eerste tunnel van Elon Musks bedrijf The Boring Company gaat 10 december open. Dat heeft Musk, die ook de topman is van de bouwer van elektrische auto’s Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, op Twitter gezegd. Om de opening te vieren mogen bezoekers gratis door de tunnel in Los Angeles heen. De eerste tunnel geldt als proefproject voor het bedrijf.

Musk wil met Boring Company een alternatief bieden voor autovervoer. Door de tunnels van het bedrijf kunnen auto’s op een soort sledes met hogere snelheid worden vervoerd. Ook heeft Boring Company sledes ontwikkeld waar voetgangers gebruik van kunnen maken. Het bedrijf wil bovendien de techniek voor het boren van tunnels versnellen.

In conceptvideo’s liet Boring Company de afgelopen maanden zien hoe de sledes met een lift vanaf straatniveau de tunnels ingaan en bij de bestemming aangekomen weer met een lift naar boven gaan. Het is onduidelijk of de sledes al af zijn en op wat voor snelheid ze dan door de tunnel gaan.

Het bedrijf sloot eerder dit jaar een contract met de gemeente Chicago om een tunnel te bouwen van vliegveld O’Hare naar het stadscentrum.