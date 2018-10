Philips hekkensluiter in lagere AEX

Het aandeel Philips ging maandag in de uitverkoop op Beursplein 5, na tegenvallende kwartaalcijfers. Het koersverlies van het zorgtechnologiebedrijf drukte de Amsterdamse hoofdindex in het rood. De andere Europese graadmeters lieten overwegend winsten zien. De handel werd gedomineerd door bedrijfsresultaten en de Italiaanse begrotingsplannen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 524,25 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 746,24 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,5 procent aan.

De beurs in Milaan steeg 0,7 procent. Italiƫ lijkt vast te houden aan zijn begrotingsplannen, waarbij het volgend jaar zal afstevenen op een tekort van 2,4 procent. De Italiaanse regering heeft tot 12 uur om haar ontwerpbegroting van 2019 toe te lichten.

Philips kelderde ruim 5 procent en was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologiebedrijf had in het derde kwartaal last van ongunstige wisselkoerseffecten en zag de omzet minder sterk stijgen dan analisten hadden verwacht.

Galapagos ging aan kop met een winst van 2,2 procent. Het biotechnologiebedrijf maakte op een congres in Chicago gedetailleerde onderzoeksresultaten bekend van een studie met het middel filgotinib tegen reuma.

Onlinebroker BinckBank, die afgelopen kwartaal fors minder winst boekte, daalde bij de kleinere bedrijven 5 procent. Voedingsbedrijf Wessanen klom 8 procent na een adviesverhoging door ABN AMRO.

Fiat Chrysler steeg 4,8 procent in Milaan. De automaker verkoopt zijn divisie voor hightech auto-onderdelen Magenti Marelli aan investeerder KKR en auto-onderdelenmaker Calsonic Kansei voor 6,2 miljard euro.

In Dublin won Ryanair 4 procent. De Ierse budgetluchtvaartmaatschappij boekte minder winst in de afgelopen zes maanden door de stakingen van het personeel. Het aantal reizigers viel wel 4,5 miljoen hoger uit op 76,6 miljoen.

De euro was 1,1509 dollar waard, tegen 1,1489 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 69,32 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 80,05 dollar per vat.