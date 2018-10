Philips keldert op groen Damrak

Het aandeel Philips ging maandag onderuit op Beursplein 5, na tegenvallende kwartaalcijfers. De beurs in Amsterdam opende wel hoger en ook de andere Europese graadmeters begonnen met winst. De handel werd gedomineerd door de bedrijfsresultaten en de Italiaanse begrotingsplannen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de plus op 527,06 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 748,87 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent. De beurs in Milaan maakte een koerssprong van 1,9 procent. De regering van Italië heeft tot 12 uur om haar ontwerpbegroting van 2019 toe te lichten.

Philips kelderde ruim 5 procent bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologiebedrijf had in het derde kwartaal last van ongunstige wisselkoerseffecten en zag de omzet minder sterk stijgen dan analisten hadden verwacht. Onlinebroker BinckBank, die ook met cijfers kwam, klom bij de kleinere bedrijven 0,1 procent.