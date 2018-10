Tech hoger op rood Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag overwegend met verliezen de dag uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op bedrijfscijfers van enkele grote fondsen. Later deze week komt het cijferseizoen echt op stoom. Verder werd gekeken naar de stijgende Chinese aandelenkoersen en naar de reactie van de Europese Unie op de begrotingsplannen van Italië.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 25.317,41 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2755,88 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 7469,63 punten.

Chinese aandelen gingen omhoog nadat de Chinese president Xi Jinping afgelopen weekeinde zijn steun voor bedrijven uitsprak. Vrijdag hadden de Chinese autoriteiten ook al hun best gedaan om beleggers gerust te stellen. Chinese bedrijven met een Amerikaanse notering zoals Alibaba, JD.com en Baidu stegen tot 4,1 procent.

Europa moest maandag reageren op de Italiaanse begroting en liet weten vast te houden aan zijn plan. In een eerste reactie liet EU-commissaris Pierre Moscovici weten geen crisis te willen tussen Brussel en Rome en aan te willen sturen op een constructieve dialoog. De Europese Commissie vergadert dinsdag over de ontwerpbegroting.

Chipfabrikant Intel won 2,3 procent na een advieswijziging. Ook andere techaandelen deden het goed. Facebook, Apple, Amazon en Google-moeder Alphabet wonnen tot 1,4 procent.

Op het bedrijvenfront waren Hasbro en Halliburton de blikvangers. Speelgoedfabrikant Hasbro verloor 3,1 procent. Het bedrijf heeft nog steeds te lijden onder het faillissement van Toys ‘R’ Us. De omzet daalde met 12 procent. De winst ging wel iets omhoog, geholpen door een belastingvoordeel. Concurrent Mattel ging ook 0,8 procent omlaag.

Oliedienstverlener Halliburton voerde de winst en de omzet op in het derde kwartaal, maar zakte 3 procent. Volgens topman Jeff Miller kan het allemaal nog wat beter. Hij verwacht dat de olie- en gasindustrie volgend jaar nog beter draaien.

Kimberly-Clark opende ook de boeken en kwam met beter dan verwachte cijfers, maar zakte 3,5 procent. De maker van onder meer Huggies-luiers en Kleenex-tissues presenteerde ook een nieuwe topman. Michael Hsu volgt begin volgend jaar Thomas Falk op, die 16 jaar lang aan het roer stond van het bedrijf.

De euro was 1,1468 dollar waard, tegen 1,1464 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de handel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 69,17 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder, op 80,13 dollar per vat.