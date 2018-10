Topman Oculus stapt op bij Facebook

Facebook verliest weer een kopstuk van een overgenomen bedrijf. Topman en medeoprichter Brendan Iribe van 3D-brillenbedrijf Oculus liet via zijn eigen Facebook-pagina weten op te stappen.

Onlangs vertrokken ook de oprichters van Instagram en WhatsApp al bij Facebook. Eerder stapte ook medeoprichter van Oculus Palmer Luckey op, zonder opgaaf van reden. Iribe gaf evenmin een reden voor zijn vertrek bij Facebook.

Oculus is het bedrijf achter de Oculus Rift, een 3D-bril die onder meer bediend kan worden met twee handcontrollers. Facebook betaalde in 2014 2 miljard dollar voor het bedrijf. In dat jaar werd ook WhatsApp ingelijfd voor 22 miljard dollar. Voor Instagram werd twee jaar eerder 715 miljoen dollar betaald.