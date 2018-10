Wegvallen Toys ‘R’ Us blijft pijnpunt Hasbro

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro blijft het faillissement van speelgoedwinkelketen Toys ‘R’ Us duidelijk voelen in de financiële resultaten. Ook in het derde kwartaal van het jaar daalde de omzet van de maker van onder meer bordspel Monopoly en speelgoed van Transformers en My Little Pony. De tendens was in de eerste jaarhelft niet anders.

Topman Brian Goldman spreekt van een bijzonder onrustig jaar. Het wegvallen van Toys ‘R’ Us zorgde met name in de Verenigde Staten, Europa en Azië voor omzetdalingen. Daarbovenop kampte Hasbro met negatieve wisselkoerseffecten en overtollige voorraden bij winkeliers, waardoor minder nieuwe bestellingen binnenkwamen.

Hasbro sloot het kwartaal af met een omzet van krap 1,6 miljard dollar, 12 procent minder in vergelijking met een jaar eerder. Onder de streep bleef 264 miljoen dollar over, tegen 266 miljoen dollar een jaar eerder. De winst in de voorbij maanden werd vooruitgeholpen door belastingvoordelen.