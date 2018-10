Geen Belgen meer in directie Ahold Delhaize

De directie van supermarktconcern Ahold Delhaize kent vanaf eind deze maand geen Belgen meer. De laatste Belg vertrekt en hij wordt niet vervangen. Dit is opmerkelijk omdat het samengaan van het Nederlandse Ahold en het Belgische Delhaize een paar jaar terug nog best gevoelig lag bij de zuiderburen.

Marc Croonen, directeur duurzaamheid, transformatie en communicatie bij de moeder van onder meer Albert Heijn en bol.com, stapt uit het zogeheten directiecomité. Volgens een woordvoerder is het transformatieproces na de fusie vrijwel afgerond en valt daarmee een groot deel van de taken van Croonen weg.

Op de vraag of het niet vreemd is dat er bij het Nederlands-Belgische bedrijf nu geen Belgen meer aan het roer staan, antwoordt het concern: ,,We zijn een internationaal bedrijf. 60 procent van onze omzet komt uit de VS. Ons directiecomit√© is internationaal samengesteld.”

De directie telt na het vertrek van Croonen nog zeven leden: drie Nederlanders, twee Britten en twee Amerikanen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de huidige topman, de Nederlander Frans Muller, afkomstig is van Delhaize. Verder zitten er in de raad van commissarissen nog twee Belgen.